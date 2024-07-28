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Хабиб поздравил Мухаммада с завоеванием титула UFC: «Я очень счастлив за тебя»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отреагировал на то, что Белал Мухаммад (24-3) стал новым чемпионом в полусреднем весе.

«Ты заслужил это, брат. Мои поздравления! Я очень счастлив за тебя и за твоего тренера. Руки выше! Ты чемпион мира», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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