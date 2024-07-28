Дана Уайт: «Я больше никогда не собираюсь платить повышенные бонусы»

Глава UFC Дана Уайт заявил, что увеличение бонусов с 50 до 100 тысяч долларов не приводит к тому, что бойцы дерутся более зрелищно.

«Я больше не собираюсь платить повышенные бонусы. Никогда. Сегодня я сделал это в последний раз. Посмотрите на результаты этого карда. Никто не дерется усерднее из-за повышенных бонусов. Восемь гребаных побед решением судей. К черту!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

На пресс-конференции перед турниром бойцы попросили Уайта увеличить бонусы, и он согласился.