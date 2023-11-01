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Хабиб Нурмагомедов призвал простить участников погрома аэропорта Махачкалы

Руслан Минаев
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зараб Мжавахадзе., Известия

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о погроме аэропорта в Махачкале. Россиянин призвал простить участников инцидента.

Нурмагомедов в соцсети репостнул запись чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова, который попросил главу Дагестана Сергея Меликова не ломать судьбы молодых людей показательным наказанием, а также выйти на открытый диалог с народом.

«Аллах прощающий и любит прощающих», — подписал пост Нурмагомедов.

Погром аэропорта Махачкалы ранее прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работали силовые службы.

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Хабиб Нурмагомедов
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