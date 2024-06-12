Хабиб: «Порье — великолепный боец. Я хочу пожелать его семье всего наилучшего»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что уважает четвертого номера рейтинга Дастина Порье (30-9).

«Дастин — великолепный боец. Я очень уважаю его. Вчера мы встретились с его отцом, и оказалось, что мы живем в одном отеле…

В конце концов, это жизнь. Все дело в уважении. Прежде всего, этот спорт — это дисциплина и уважение. И я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Ему и всей его семье, его дочери, его родителям, всем», — сказал Нурмагомедов на своем YouTube-канале.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.