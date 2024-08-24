Гулян не уверен, что Александр Емельяненко сможет победить Тони Фергюсона

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян сомневается, что Александр Емельяненко не сможет победить Тони Фергюсона.

«Смотря, в каком состоянии Александр. Скорее всего, Фергюсон победит. Емельяненко не дрался в последних боях со спортсменами профессионально уровня в отличие от Фергюсона, который хотя бы готовиться. И у меня нет информации, что в такое состояние Тони ввели пагубные привычки», — цитирует Гуляна MMA.Metaratings.ru.

Всего за карьеру в ММА Фергюсон провел 36 поединков, в которых одержал 25 побед при 11 поражениях, был временным чемпионом UFC в легком весе.