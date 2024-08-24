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Сегодня, 12:30

UFC Каннонье — Борральо и Борщев — Ллонтоп: время начала боев и где смотреть трансляцию

Турнир UFC Vegas 96 начнется в 02:00 по мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Vegas 96 (UFC on ESPN 62) пройдет в ночь на воскресенье, 25 августа, в спортивном комплексе Apex в Лас-Вегасе, США. Начало — в 02:00 по московскому времени, основной кард стартует в 05:00.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард

В основном карде UFC Vegas 96 матчмейкеры анонсировали шесть поединков, еще шесть — пройдут в прелимах. На турнире выступят бойцы из России, США, Бразилии, Перу, Швейцарии, Австралии, Эквадора, Боливии, Литвы, Китая и Португалии.

В предварительном карде нас ждет противостояние легковесов Вячеслава Борщева и Джеймса Ллонтопа. Примерное время начало боя — 03:30 по московскому времени.

В главном событии вечера Кайо Борральо подерется с топовым средневесом — Джаредом Каннонье. Бой стартует не раньше 07:00 мск.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Джаред Каннонье
Кайо Борральо
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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