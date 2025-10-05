Двалишвили защитил титул чемпиона UFC, победив американца Сэндхагена

Грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена в бою на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 49-45, 49-45, 49-46.

34-летний Двалишвили одержал свою 21 победу при 4 поражениях, у 33-летнего Сэндхагена шестое поражение при 18 победах.

Грузин защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в третий раз и установил рекорд дивизиона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген