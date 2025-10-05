Бокс/ММА
Сегодня, 07:27

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC, победив американца Сэндхагена

Павел Лопатко

Грузинский боец Мераб Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена в бою на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей — 49-45, 49-45, 49-46.

34-летний Двалишвили одержал свою 21 победу при 4 поражениях, у 33-летнего Сэндхагена шестое поражение при 18 победах.

Грузин защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе в третий раз и установил рекорд дивизиона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.

ММА UFC: Двалишвили — Сэндхаген
Кори Сэндхаген
Мераб Двалишвили
  • Садовник

    Грызун сил?н бродяга.

    05.10.2025

  • Бергкамп 10

    покрайней мере его бои интереснее , чем дагестанские

    05.10.2025

  • kolos249

    Все знают тактику и стиль Двалишвили, все к этому готовятся, думают, что нашли против этого противоядие. А он всё равно побеждает. Может только Пётр Ян сможет этому стилю что-нибудь успешное противопоставить. После сегодняшнего боя грузин сказал, что готов к реваншу с Яном.

    05.10.2025

  • winvem

    Как только пропускал от Кори, сразу шел в проход искать его ногу. Драться в стойке не захотел, хоть и декларировал это Конечно тут до бонусов за зрелищность далеко как до луны

    05.10.2025

  • Дядюшка Зиан

    Одни победы решением судей... Скучнее чемпиона ещё не видел...

    05.10.2025

