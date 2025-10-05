Бокс/ММА
Сегодня, 07:55

Анкалаев проиграл бразильцу Перейре в поединке за чемпионский титул UFC

Павел Лопатко
Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева .
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Бразильский боец Алекс Перейра победил россиянина Магомеда Анкалаева в поединке за титул чемпиона в полутяжелом весе на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе.

Бой завершился в первом раунде — Перейра выиграл техническим нокаутом. Поединок длился 1 минуту 20 секунд.

В марте 2025 года Анкалаев в чемпионском бою победил Перейру на турнире UFC 313 единогласным решением судей.

33-летний Анкалаев потерпел третье поражение в карьере при 21 победе, у 38-летнего Перейры 12 победа при трех поражениях.

«СЭ» вел текстовую трансляцию главных боев турнира UFC 320.

Магомед Анкалаев.Перейра нокаутировал Анкалаева. Россия осталась без титулов UFC

ММА UFC: Анкалаев — Перейра
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
