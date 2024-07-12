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Сегодня, 14:18

Василевский рассказал, за счет чего Волков может победить Гана

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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский оценил шансы Александра Волкова в возможном поединке с французом Сирилом Ганом.

«Ган — очень удобный соперник для Волкова. Он ведь тоже ударник, поэтому, скорее всего, поединок пройдет в стойке. Думаю, Саша сможет перебить его за счет роста и длины рук. Если будет драться в такой же манере, как с Павловичем, то, скорее всего, выиграет по очкам», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Первый поединок между спортсменами состоялся в июне 2021 года и завершился победой Гана судейским решением.

На счету Волкова 38 побед и 10 поражений в карьере.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков
Сирил Ган
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