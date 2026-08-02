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2 августа, 10:19

Глава UFC Уайт заявил, что хотел бы подписать контракт с Усманом Нурмагомедовым

Сергей Ярошенко

Генеральный директор UFC Дана Уайт подтвердил, что хотел бы видеть российского бойца Усмана Нурмагомедова в организации.

«Конечно», — ответил Уайт на соответствующий вопрос.

В субботу Нурмагомедов победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL в Нью-Йорке и в шестой раз защитил чемпионский пояс в легком весе. Этот поединок стал последним по действующему контракту россиянина с PFL.

28-летний Нурмагомедов одержал 22 победы за карьеру в ММА и не потерпел ни одного поражения. Еще один его поединок был признан несостоявшимся.

Усман является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Усман Нурмагомедов
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