Моралес — о возможном поединке с Махачевым: «Мне будет страшно»

Боец UFC Майкл Моралес, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, рассказал об отношении к потенциальному поединку с чемпионом дивизиона Исламом Махачевым.

«Хочу сразиться напрямую с тем, кто станет чемпионом (по итогам поединка между Исламом Махачев — Иан Гарри — Прим. «СЭ»). Помимо того, что это позволит мне заявить о себе как о претенденте на титул, будучи запасным. Это было бы для меня чем-то невероятным. Если представится возможность сразиться с Исламом, буду рад, но мне будет очень страшно. Мы все знаем, насколько страшен Ислам, но я готов», — приводит слова Моралеса MMAJunkie.

На счету 26-летнего эквадорца 19 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC эквадорец одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения.

34-летний Махачев одержал 28 побед при одном поражении в профессиональной карьере. Россиянин идет на серии из 16 побед подряд.

Махачев проведет защиту титула чемпиона UFC в полусреднем весе против Иана Гарри 15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.