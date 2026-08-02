Дебютный турнир UFC в Белграде установил рекорд по количеству досрочных побед в первом раунде

В Белграде состоялся первый в истории турнир UFC. В главном поединке серб Урош Медич нокаутировал американца Даниэля Родригеса на 30-й секунде.

Пресс-служба UFC сообщила, что турнир UFC Fight Night 283 установил рекорд организации по количеству досрочных побед в первом раунде — 10. Предыдущий максимум был установлен на турнире UFC 329 11 июля 2026-го — 8.

Также турнир UFC Fight Night 283 в Белграде установил рекорд по количеству досрочных побед — 12.