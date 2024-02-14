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14 февраля, 10:26

Генри Сехудо опроверг увольнение своего тренера

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) дал понять, что публичное увольнение его тренера Эрика Альбаррацина — это шутка.

«Билл Белличек, Том Брэди, Фил Джексон, Майкл Джордан... Вы думаете, они когда-нибудь расстанутся? Да ладно вам, чуваки», — сказал Альбаррацин на видео, опубликованном в соцсетях.

Следом Сехудо говорит: «Чтобы вы знали, ребята, это величайший тренер. У нас нерушимая связь».

Сехудо и Мераб Двалишвили (16-4) подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Генри Сехудо
UFC
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