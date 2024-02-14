Волкановски раскритиковал Сехудо за публичное увольнение тренера: «Генри, ты кусок дерьма»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-3) прокомментировал видео, на котором бывший двойной чемпион Генри Сехудо (16-3) сообщает тренеру, что он уволен.

«Это правда или что? Это какой-то странный способ продвижения? Я просто не понимаю, — сказал Волкановски в интервью Оскару Уиллису. — Перед камерами... Это так странно. Мне показалось, что он [тренер Сехудо] как будто впитывает это в себя. Но я просто не понимаю. Ты полный мудак, если делаешь это и просто думаешь: «Это будет хороший контент, я собираюсь извлечь из этого максимальную выгоду».

Генри, если это правда, то ты кусок дерьма, позволь мне сказать тебе это прямо сейчас. Для меня это безумие. Вот почему я в это не верю. Я не думаю, что он настолько отморозок, чтобы так поступать. Я не думаю, что он такой. Может быть, ему наплевать на всех вокруг, я не знаю».

Сехудо и Мераб Двалишвили (16-4) подерутся 17 февраля 2024-го на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.