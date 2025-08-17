Сехудо: «Чимаев вполне может стать чемпионом на долгие годы»

Американский боец Генри Сехудо прокомментировал исход главного поединка UFC 319 между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом Дю Плесси.

«Дрикус проявил мужество, но Хамзат Чимаев сейчас на другом уровне. Он вполне может стать чемпионом на долгие годы», — написал Сехудо в соцсети X.

Российский боец, представляющий ОАЭ, Чимаев победил чемпиона промоушена, южноафриканца Дю Плесси единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Благодаря этой победе Чимаев стал чемпионом в среднем весе.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. У 31-летнего Дю Плесси 23 победы и 3 поражения.

UFC 319 прошел в ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе UFC Apex.