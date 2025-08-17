Чимаев — о титуле UFC в среднем весе: «Этот пояс очень важен для моей страны»

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев прокомментировал победу в титульном поединке против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси на UFC 319.

«Конечно, я счастлив. Этот пояс очень важен для моей страны. Не было особенного плана на бой, я просто работал так, как делаю это в зале. Дрикус — отличный соперник, настоящий южноафриканский лев», — сказал Чимаев в интервью в октагоне.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Благодаря этой победе Чимаев стал чемпионом в среднем весе.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. У 31-летнего Дю Плесси 23 победы и 3 поражения.

UFC 319 прошел в ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».