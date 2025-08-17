Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 августа, 07:54

Чимаев — о титуле UFC в среднем весе: «Этот пояс очень важен для моей страны»

Сергей Разин
корреспондент
Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев прокомментировал победу в титульном поединке против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси на UFC 319.

«Конечно, я счастлив. Этот пояс очень важен для моей страны. Не было особенного плана на бой, я просто работал так, как делаю это в зале. Дрикус — отличный соперник, настоящий южноафриканский лев», — сказал Чимаев в интервью в октагоне.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Благодаря этой победе Чимаев стал чемпионом в среднем весе.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. У 31-летнего Дю Плесси 23 победы и 3 поражения.

UFC 319 прошел в ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП в Красноярске
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Врачи предупредили о пяти факторах риска для поджелудочной железы
ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • pupkin-221

    Ждем подарки от Кадырова - новый Роллс-Ройс и золотой АКМ ! :laughing::laughing::laughing:

    17.08.2025

  • pupkin-221

    Сергей Разин вы определитесь, этот бородатый вакхабит он кто ? В одной статье пишут, что российский боец, во второй,что чеченский, в википедии пишут, что до прошлого года выступал под флагом Швеции, а сейчас вышел обмотанный во флаг Эмиратов ! Определитесь в редакции, кем этот чурбан себя считает ! И выложите фото "российского" бойца с российским флагом !:laughing:

    17.08.2025

  • winvem

    Он сам как пояс. Висел на талии 12 минут

    17.08.2025

  • Gordon

    Овечкин всегда в сборную приезжал после тяжелейших сезонов в НХЛ. И он не принял тамошнего гражданства, несмотря на то, что живёт уйму лет. Сравнил...

    17.08.2025

  • Gordon

    - Вы находитесь на самой низшей ступени развития! - Не на, а в.

    17.08.2025

  • Gordon

    Говорить мало. Надо соответствовать.

    17.08.2025

  • Gordon

    А у Чимаева есть его страна?

    17.08.2025

  • Apei

    у овечкина российский паспорт

    17.08.2025

  • Apei

    забыли уточнить, для какой страны

    17.08.2025

  • GonzaBlanco

    С какой стати, он российский боец?

    17.08.2025

  • Alexej003

    Вы почему удаляете комментарии? Правда не нравится?

    17.08.2025

  • Аргус

    Не интересно всегда можно бокс смотреть, а это смешанные единоборства.

    17.08.2025

  • Аргус

    А неважно какая страна, чем вообще может быть важен для страны этот пояс? Это его личное достижение при чем тут страна?

    17.08.2025

  • Ru Be

    Борьба, борьба, борьба...Всю силу вкладывают в борьбу, как ударники слабые. Интересны ли такие поединки, где 80% времени они лежат в крепких мужских обьятиях? Проход в ноги - обнимашки, проход в ноги - обнимашки..И касаемо страны, раз он представляет ОАЭ, то говрил именно про эту страну.

    17.08.2025

  • alexei zverev

    вот для меня неочевмдно. мне вообще кажется он Чечню имеет ввилу, даже не Россию, но я могу быть не прав

    17.08.2025

  • Юра48

    А зачем писать про этого товарища, который нам совсем не товарищ? Не подскажите? Пусть про него пишут в его стране. А нам про иуд не надо.

    17.08.2025

  • alexei zverev

    ну и... в целом немного необычная история для спортсмена, но бывает и такое.. сейчас чимаев отождествляет себе с кем? с Россией? с Чечней как с отдельоым госудаоатыом? с швецией? С ОАЭ?

    17.08.2025

  • alexei zverev

    миллионами еще напиши. Если человек ассоцирует себя с Россией, значит он Россиянин. если Чимаев ассоцирует себя с Россией, значит тоже Россииянин, но у него в интернете много разных протеворечквых интервью можно найти, поэтому тем кто активно его жизнью не интересуется все не очевидно

    17.08.2025

  • alexei zverev

    ну типо прославоение в спорте. Разве жит нехорошо

    17.08.2025

  • alexei zverev

    его не заставляли это делать. От олимпиады Овечкин отказался уогда нужно. Деньги решают все. Тут в УФС тоже наверное флаг не обязателен, но все же

    17.08.2025

  • alexei zverev

    но если говорил значит Россия. у него и другие высказывания были. Для тех кто не следит трудно разобраться

    17.08.2025

  • alexei zverev

    наверное Чечня, нр может я ошибаюсь

    17.08.2025

  • ksn

    его страна- это точно не Россия!

    17.08.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Его страна ОАЭ это же очевидно, отрабатывает паспорт

    17.08.2025

  • Gelmut

    Теперь такой же бой по "ползанию и обниманию" С махачевым жд?м..... Может сделать ОТДЕЛЬНУЮ ЛИГУ этим ползункам сделать... Смотреть нех.

    17.08.2025

  • LemieuxMario3

    Победил в яйценюхонском стиле)))

    17.08.2025

  • Friend of Misery

    Для ОАЭ это наверное, очень важно...

    17.08.2025

  • МаратХ

    Этот пояс очень важен для моей страны-ОАЭ или Швеция.?

    17.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    Я и Овечкина не оправдываю! В чём странность моя от того что я не вижу пользы зарабатывания их денег (насрать сколько) для моей Родины к которой они хотят примазаться!

    17.08.2025

  • kolos249

    Это как раз твои друзья-либерасты и бежали в 2022 году. Что касается семейства Чимаевых, то они получили в Швеции статус беженцев в 2016 году, это общеизвестный факт. Погугли - и убедишься сам. Так от чего они беженцы-то?

    17.08.2025

  • ТерАнж

    А Чимаев выходит с флагом клуба за который он выступает и что? Странные вы люди.... чел приезжает часто в Россию, говорит что россиянин, а все остальное работа и зарабатывание денег, но только вы знаете лучше))

    17.08.2025

  • ТерАнж

    врешь и не краснеешь) ни разу он не говорил, что "бежал". Говорил, что брат болел и он переехал в Швецию на лечение с родителями, а сам позже к ним перебрался. Не помнишь как твои "друзья" в 2022 г тысячами бросали машины на переходе Верхний Ларс и бежали ...от войны, которая в Украине была?)) Вот это "бежали "))

    17.08.2025

  • kolos249

    Впервые слышу, чтобы он что-то такое заявлял. Зато хорошо помню, как он рассказывал, что его семья сбежала из Чечни в 2016 году в Швецию как беженцы. Беженцы от чего? Может просветишь?

    17.08.2025

  • ТерАнж

    х*** -это то, чем ты сейчас занимаешься

    17.08.2025

  • Телевизор посмотрел

    Овечкин не выходит с флагом США на плечах, несмотря на место его работы!

    17.08.2025

  • ТерАнж

    так он и без борьбы выигрывал в других боях и борьба -это один из видов , которая применяется в боях без правил

    17.08.2025

  • Хрю-Хрю

    Все, кто говорит о борьбе Чимаева, никак не могут понять, что это ММА (смешанные единоборства). А кто плохо борится, могут переходить в кикбоксинг или в бокс.

    17.08.2025

  • ТерАнж

    "человек" неоднократно заявлял, что его Родина-это Россия, а все остальное-это место работы, где он должен соблюдать правила по контракту( их флаг, их законы и тд). Ты и к Овечкину с другими хоккеистами , к теннисистам и фигуристам так относишься или его борода Чимаева смущает?)))

    17.08.2025

  • S89250518022

    какой же ты эксперт диванный, если он силен в борьбе значит он будет бороться, что непонятного? зачем ему драться на кулаках с кикбоксером? чимаев просто переехал чемпиона, уже бывшего, не дал ему абсолютно ничего сделать. мма это война стилей, а самый эффективный стиль это борьба

    17.08.2025

  • kolos249

    А какая она, его страна? Родился в России, затем сбежал в Швецию, теперь переметнулся в ОАЭ. Человек без родины и флага.

    17.08.2025

  • Lacost888

    Один обмен был и то чуть сечку не получил, думаю без борьбы свое беспонтовой не зрелищной он бы проиграл 100%

    17.08.2025

  • Lacost888

    Бой не о чем, хамзат боится стойки по всей видимости, х*** а не бой не на что смотреть

    17.08.2025

    • Чимаев победил Дю Плесси в главном поединке UFC 319 и стал новым чемпионом в среднем весе

    Сехудо: «Чимаев вполне может стать чемпионом на долгие годы»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости