Чимаев победил Дю Плесси в главном поединке UFC 319 и стал новым чемпионом в среднем весе

Российский боец, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев в главном поединке UFC 319 победил чемпиона промоушена, южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Благодаря этой победе Чимаев стал чемпионом в среднем весе.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед без поражений. У 31-летнего Дю Плесси 23 победы и 3 поражения.

UFC 319 прошел в ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».