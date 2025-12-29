Царукян пообещал подарить Шаре Буллету квартиру в Ереване в случае поражения в схватке по грэпплингу

Боец UFC Арман Царукян заявил, что готов подарить квартиру в Ереване Шарабутдину Магомедову, который известен как Шара Буллет, если проиграет ему в поединке по грэпплингу.

В ответ Магомедов заявил, что в случае поражения подарит Царукяну часы Rolex со своей руки.

Схватка состоится 30 декабря на турнире Hype FC в столице Армении.

29-летний Царукян в своем последнем бою победил удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Поединок прошел в ноябре 2025-го на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Всего в его активе 23 победы и 3 поражения.

Магомедов провел последний бой в июле 2025 года на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) против канадца Марка-Андера Баррио. Поединок завершился победой 31-летнего россиянина единогласным решением судей. Всего на его счету 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА