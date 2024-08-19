Гаджиев: «Хабиб заплатит налоговой 40-50 миллионов рублей»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заплатит налоговой не 306 миллиона рублей, а 40-50.

«Много вопросов было, а сколько он реально заплатил, то ли 302, то ли 79, то ли 25 [миллиона рублей]. Если вам выкатили колоссальный штраф от налоговой, наймите хороших юристов, бухгалтеров, и есть вероятность, что сумма сильно изменится, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Так и произошло у Хабиба. Я думаю, что, как я слышал, цифра близится к 40-50 миллионам. Это деньги, которые Хабиб должен заплатить со своих бизнесов, со своих каких-то гонораров.

Большая [сумма]? Да, очень большая. Но это значит, что Хабиб прилично заработал, и когда ты прилично заработал, в принципе, тебе такие деньги заплатить не жалко. Не стал бегать от государства, взял и выплатил. А то, что не стал платить 302 миллиона рублей, ну просто потому что не дурак. Потому что, повторюсь, надо до конца использовать возможность защитить свои права и защитить свой карман. Но как только ты все процедуры прошел, будь добр, плати. Благо такая возможность у «Орла» есть. В общем, история подошла к концу. Ну а Хабиб продолжает заниматься бизнесом, возможно, года через три мы снова услышим, что нужно платить налоги. Это неплохо. Хотя платить их нужно, кстати, раз в год, насколько я знаю».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе 306 миллионов рублей.