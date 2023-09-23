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Сегодня, 10:00

Гаджиев признался, что не может отказаться от костыля после операции на крестообразных связках из-за страха

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что не может отказаться от костыля после операции на крестообразных связках из-за страха.

«Кто-то меня уже сравнивал с доктором Хаусом, а я забыл, что он хромал. Хочу себя чувствовать абсолютно здоровым человеком. Уверен, рано или поздно это произойдет. А так есть мистицизм, хромые же интересные персонажи. Может, я буду просто Камилом Гаджиевым? Уже давно от костыля надо избавляться, но почему-то не могу. Но не могу настроиться. Говорят, что нужно себя заставить. Страх. Страх того, что испытывал проблемы, связанные с крестообразными связками и менисками. Это чувство, когда нога вылетает, люди прошедшие это, меня поймут», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

25 августа Гаджиев сообщил, что ему провели операцию, чтобы «залечить старые и новые травмы». Глава AMC Fight Nights опубликовал фотографию с врачом и костылями в руках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-ot-kostylya-davno-nado-izbavitsya-no-ya-boyus-287392/
Камил Гаджиев
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