Гаджиев уверен, что Копылов не будет андердогом в боях с Адесаньей и Стриклендом

Президен AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что у бывшего бойца организации Романа Копылова есть все возможности для победы над Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.

«Нет, фаворитом Копылова в боях с Адесаньей и Стриклендом я не назову, но и андердогом он тоже не будет. Не то, чтобы в них нет ничего особенного. Нет, они — особенные. Но и Копылов — особенный, он выиграл пять раз чемпионат России по рукопашному бою. Самое главное, что у него сейчас есть уверенность в себе. Другой вопрос, не перегорит ли он от ощущения: «Блин, я завтра могу стать чемпионом UFC». Он может быть к этому психологически не готов, а они это уже прошли. Во всем остальном, что они лучше бьют руками и ногами? Борцы они не выдающиеся, поэтому Рома вполне может (победить)», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

17 сентября Копылов одержал победу над американцем Джошем Фремдом на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США). В активе 31-летнего россиянина 12 побед и 2 поражения в ММА.