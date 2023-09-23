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Сегодня, 05:12

Пимблетт подерется с Фергюсоном на UFC 296

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт на своей странице в социальной сети объявил, что на турнире UFC 296 состоится бой между британцем Пэдди Пимблеттом и американцем Тони Фергюсоном. Турнир состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.

На счету 28-летнего Пимблетта 20 побед и 3 поражения. В последнем поединке, который проходил в декабре на турнире UFC 282, Пимблетт единогласным решением судей выиграл у Джареда Гордона.

На счету 39-летнего Фергюсона 25 побед и 9 поражений. Он идет на серии из шести поражений. 29 июля Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя.

Пэдди Пимблетт
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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