Гаджиев: «Я бы, конечно, хотел видеть бой Двалишвили с Умаром»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) должен драться против Умара Нурмагомедова (18-0), но допустил, что лига может организовать бой Нурмагомедова с Петром Яном (17-5) на турнире в Абу-Даби.

«Я бы, конечно, хотел видеть бой Двалишвили с Умаром Нурмагомедовым. И ты знаешь, одно время качали тему Умара против Петра, но сейчас как будто бы немножко остыла тема. Ее могут снова возобновить, реанимировать. Сейчас Умар выиграл, Петя возвращается. Это может быть актуально на одном из турниров либо в Абу-Даби, либо в Саудовской Аравии. Потому что эти турниры по временному слоту и по гостям, они ориентированы на наших российских зрителей во многом. Ну и получается, Нурмагомедов-Ян, это будет прям находка для такого турнира. Это главный бой вечера и даже не чемпионский при этом», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.