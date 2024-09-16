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Волкановски согласился подраться с Лопесом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) заявил, что он готов провести бой против Диего Лопеса (26-6) перед поединком за титул.

«Лопес сейчас в топе. Я думаю, что он займет третье место в рейтинге. Мой следующий бой, очевидно, будет за титул. Но кто знает, что произойдет? Возможно, будет промежуточный поединок с кем-то вроде Лопеса. Это зависит от того, как сложатся обстоятельства после боя Макса [Холлоуэя] и Ильи [Топурии]. Посмотрим, что будет», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Лопес победил Брайана Ортегу (16-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Александр Волкановски
Диего Лопес
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