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Шевченко: «Я очень рада, что вернула титул. Просто счастлива»

Давид Хачатрян
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Чемпион в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко (24-4) отметила, что ее переполняют эмоции после того, как она наконец вернула себе пояс чемпиона.

«Я очень рада. Я счастлива вернуть то, что принадлежит мне. Этот год без пояса был странным. Сейчас мне трудно описать все эмоции, которые меня переполняют. Адреналин и все, что произошло после боя, не дают мне этого сделать. Но завтра, думаю, я смогу ответить на этот вопрос. А сейчас, если в двух словах, я просто счастлива, что все хорошо», — сказала Шевченко на пресс-конференции.

Шевченко победила Алексу Грассо (16-4) в третьем поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Андрей Шевченко
Алекса Грассо
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