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Фролов считает, что ничего сверхъестественного Дю Плесси и Стрикленд не показали на турнире UFC 297

Виктория Кравченко
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Боец АСА Артем Фролов оценил победу Дрикуса Дю Плесси над Шоном Стриклендом на турнире UFC 297.

«Ничего сверхъестественного Дю Плесси и Стрикленд не показали. Понятно, хороший уровень, но не сверхъестественный. С каждым из них (мне) можно было бы побороться. Если не считать топ-10, в UFC полно бойцов, которых можно проходить. В России много ребят выше уровнем. Они могли легко выступать и показывать хорошие бои там. В UFC не всегда попадают самые лучшие. Неплохие, средние, но у нас много бойцов посильнее», — цитирует Фролова MMA.Metaratings.ru.

21 января на турнире UFC 297 в главном событии вечера Дрикус Дю Плесси победил раздельным решением судей Шона Стрикленда и стал новым чемпионом организации в среднем весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/frolov-chimaev-mozhet-vyigrat-u-dyu-plessi-ili-striklenda-navyazav-im-borbu-326141/
Артем Фролов
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
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