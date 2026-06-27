Магомедов — Перейра: где смотреть онлайн трансляцию

Магомедов и Перейра проведут поединок на UFC Fight Night 280 в Баку

Россиянин Шарабутдин Магомедов и бразилец Мишел Перейра сойдутся в поединке среднего веса на турнире UFC Fight Night 280.

ММА UFC: Магомедов — Перейра

Время начала и во сколько бой Магомедов — Перейра

UFC Fight Night 280 пройдет на «Национальной гимнастической арене» в Баку (Азербайджан) в субботу, 27 июня. Предварительный кард начнется в 16.00 по московскому времени, основной кард — в 19.00 мск. Бой Магомедова и Перейры станет соглавным событием турнира и ожидается около 21.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции на полчаса раньше).

32-летний Магомедов имеет в профессиональных ММА 16 побед и 1 поражение. 32-летний Перейра на профессиональном уровне одержал 32 победы, потерпел 14 поражений, еще 2 боя признаны несостоявшимися.

Где смотреть UFC Fight Night 280 и бой Магомедов — Перейра

Трансляцию турнира UFC Fight Night 280 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Результат боя Магомедов — Перейра и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

Главное событие UFC Fight Night 280 — бой в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.