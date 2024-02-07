Гуськов: «Бой с Паугой завершится досрочно. Я всегда уверен в своей победе»

Узбекский боец Богдан Гуськов высказался о коэффициентах на свой поединок с американцем Заком Паугой, к которому он подходит в качестве аутсайдера.

«Это все бумага. Для меня это не имеет никакого значения. Моя задача — выйти и показать то, что я готовил, получить удовольствие и с победой вернуться домой. Меня совсем не заботит то, что думают букмекеры. Я всегда уверен в своей победе. С Волканом Оздемиром тоже был уверен в победе. Не был бы, бросил все это дело. У меня 11 нокаутов при 14 победах в поединках, к которым я целенаправленно готовился. Так бои и заканчиваются. Должно быть досрочно. А как уж будет, покажет клетка, — цитирует Гуськова MMA.Metaratings.ru.

Поединок пройдет 11 февраля на турнире UFC Fight Night 236 в Лас-Вегасе (США). На счету Гуськова 14 побед и 3 поражения в ММА. В активе Пауги 6 побед и 2 поражения.