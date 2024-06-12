Рафиков: «К 2025 году вижу Алмабаева чемпионом UFC»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков поделился мнением о предстоящем поединке в UFC казахстанца Асу Алмабаева (19-2) и американца Хосе Джонсона (16-8).

«Ожидаем очередной победы Асу. Я бы сказал, уверенной победы. Я думаю, она ему вообще много что даст. Победа даст ему возможность попасть в топ-15. Если до конца года он еще подерется, то мы увидим его уже в топ-10 или топ-5. А к 2025 году я его вообще вижу чемпионом. Так что от этого боя много что зависит. Думаю, он будет тяжелым, но у Асу есть все ключи к победе. Плюс уровень борьбы у Асу очень высокий. Я думаю, будет досрочная победа сабмишном от Асу Алмабаева», — приводит слова Рафикова Legalbet.kz.

Поединок Алмабаева и Джонсона пройдет в ночь с 15 на 16 июня в турнире UFC on ESPN 58.