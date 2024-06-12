Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:19

Рафиков: «К 2025 году вижу Алмабаева чемпионом UFC»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков поделился мнением о предстоящем поединке в UFC казахстанца Асу Алмабаева (19-2) и американца Хосе Джонсона (16-8).

«Ожидаем очередной победы Асу. Я бы сказал, уверенной победы. Я думаю, она ему вообще много что даст. Победа даст ему возможность попасть в топ-15. Если до конца года он еще подерется, то мы увидим его уже в топ-10 или топ-5. А к 2025 году я его вообще вижу чемпионом. Так что от этого боя много что зависит. Думаю, он будет тяжелым, но у Асу есть все ключи к победе. Плюс уровень борьбы у Асу очень высокий. Я думаю, будет досрочная победа сабмишном от Асу Алмабаева», — приводит слова Рафикова Legalbet.kz.

Поединок Алмабаева и Джонсона пройдет в ночь с 15 на 16 июня в турнире UFC on ESPN 58.

Источник: Legalbet.kz
Асу Алмабаев
Хосе Джонсон
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Украинская прыгунья Магучих оскорбила бывшую россиянку Куличенко
Лучший игрок РПЛ: Максименко собрал пять первых мест в голосовании футболистов «Спартака»
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
«Спартак» возвращает беглого воспитанника, Смолов уезжает из Москвы, «Динамо» решило проблему с вратарями. Главные трансферные слухи РПЛ за 12 июня
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэн Хукер проговорился, что Адесанья подерется 18 августа на UFC 305

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости