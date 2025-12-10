Евлоев поддержал Пантожу после потери титула UFC

Первый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал поражение чемпиона организации в наилегчайшем дивизионе Александра Пантожи в поединке с Джошуа Ваном.

«Ты вернешься более сильным, чемпион», — написал Евлоев в социальных сетях.

Пантожа проиграл титульный бой Вану на турнире UFC 323. Он не смог продолжить поединок из-за травмы руки, полученной вследствие неудачного падения в первом раунде.

Ван завоевал чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе, который ранее принадлежал бразильцу.