Двалишвили назвал Яна лжецом: «Никогда не верьте ни одному его слову»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили отреагировал на слова россиянина Петра Яна, заявившего, что он не ведет свою страницу в социальных сетях — этим занимается его менеджер.

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он только что признался, что не ведет свои социальные сети. Сказал, что не писал вчера «увидимся, друг» или «скорейшего выздоровления, друг» — «это был не он». Как быстро он передумал. Я думал, что после того, как я победил его в 2023 году, он поумерил свою гордость, и я был с ним дружелюбен. Забудь об этом, лжец. Игра началась», — написал Двалишвили в соцсети.

7 декабря на турнире UFC 323 Ян победил Двалишвили единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Он стал первым российским бойцом UFC, которому удалось вернуть утраченный ранее титул.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА. Двалишвили потерпел пятое поражение в карьере при 21 победе.