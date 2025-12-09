Аспиналл назвал самую неожиданную победу 2025 года в UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл назвал самую неожиданную победу 2025 года в организации.

«Был ли я удивлен победе Хамзата в бою с Дю Плесси? Нет, я бы так не сказал. Предполагал, что кто-то из них может уверенно выиграть. Плюс знал, насколько хорош Хамзат. Думаю, для меня более удивительной была победа Магомеда Анкалаева в первом бою с Алексом Перейрой», — сказал Аспиналл на своем YouTube-канале.

В профессиональных ММА у Аспиналла 15 побед и 3 поражения.