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9 декабря 2025, 17:25

Аспиналл назвал самую неожиданную победу 2025 года в UFC

Анастасия Пилипенко

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл назвал самую неожиданную победу 2025 года в организации.

«Был ли я удивлен победе Хамзата в бою с Дю Плесси? Нет, я бы так не сказал. Предполагал, что кто-то из них может уверенно выиграть. Плюс знал, насколько хорош Хамзат. Думаю, для меня более удивительной была победа Магомеда Анкалаева в первом бою с Алексом Перейрой», — сказал Аспиналл на своем YouTube-канале.

В профессиональных ММА у Аспиналла 15 побед и 3 поражения.

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Том Аспиналл
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