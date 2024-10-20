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Сегодня, 05:16

Эрнандес финишировал Перейру на UFC Fight Night 245

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский боец Энтони Эрнандес одержал победу в главном поединке на турнире UFC Fight Night 245. В пятом раунде он нокаутировал бразильца Мишеля Перейру.

31-летний американец одержал 18 победу в профессиональной карьере ММА (при 2 поражениях). У 31-летнего бразильца 31 победа и 12 поражений.

В со-главном событии турнира Роб Фонт единогласным решением судей по итогам трех раундов победил Кайлера Филлипса — 29-28, 29-28, 29-28.

37-летний американец одержал 21 победу за карьеру в ММА. Также у него 8 поражений. У 29-летнего Филлипса рекорд — 14-4.

Турнир прошел на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Энтони Эрнандес
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