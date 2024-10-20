Боец Чопуров уверен в победе Умара Нурмагомедова над Сонгом Ядонгом

Российский боец Асаф Чопуров уверен, что Умар Нурмагомедов победит Сонга Ядонга в потенциальном бою.

«Умар Нурмагомедов идет на серии побед, а Сонг Ядонг проиграл Петру Яну. Умар выиграет бой. И особых проблем ему это не составит. Ян сам переводил Ядонга. О чем тут говорить? Нурмагомедов точно победит», — цитирует Чопурова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов и Ядонг должны подраться 14 декабря.