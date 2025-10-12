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Жозе Альдо объявил о завершении карьеры в ММА

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо объявил о завершении карьеры в ММА.

На турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро 39-летний бразилец вышел в октагон, произнес прощальную речь и оставил перчатки на настиле.

Альдо провел в ММА 42 поединка — 32 победы и 10 поражений. Он владел поясом чемпиона UFC в полулегком весе с сентября 2010 года по октябрь 2014 года.

Ранее Альдо объявлял о завершении карьеры в сентябре 2022 года, но вернулся спустя два года.

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Жозе Альдо
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