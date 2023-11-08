Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор дос Сантос (22-10) рассказал «СЭ» о спарринге с первым номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-1).

«Спарринговал ли я с Павловичем? Да, какой же он жесткий тип! — сказал бразилец «СЭ». — У нас была боксерская работа, но в маленьких перчатках для MMA. Мужик, это было ужасно. Я получил сечку над глазом. Сергей — зверь, он очень сильный, отличный боец. Его бой с Аспиналлом? Думаю, Сергей победит и станет временным чемпионом. Мужик, этот парень силен, крепок и с прекрасной техникой бокса, а еще у него прекрасный тайминг. Я наслаждаюсь тем, что он делает в октагоне. Надеюсь, он возьмет титул. Я лишь однажды спарринговал с ним. Это не был такой уж прям жесткий удар. Мы были в маленьких перчатках, и это был легкий спарринг. Я получил сечку, но нет никаких сомнений, что он бьет очень жестко».

Павлович и Том Аспиналл (13-3) подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.