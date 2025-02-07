Экс-чемпион UFC Круз объявил о завершении карьеры

Бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз заявил о завершении профессиональной карьеры.

«Последние 25 лет я вложил в этот вид спорта каждую унцию себя. Я очень надеялся на последний бой, но, к сожалению, два вывиха плеча за восемь последних месяцев заставляют меня завершить карьеру. Я отдал все, что у меня было, вложил все в подготовку и тренировку к этому бою — сконцентрировался на кардио и теле в течение прошедшего года. Но иногда организм просто отказывается сотрудничать», — написал Круз в соцсетях.

Ранее 39-летний американец из-за травмы снялся с поединка на турнире UFC Fight Night 252, который пройдет 22 февраля. Всего на счету Круза 24 победы и четыре поражения.