Источник: Царукян и Оливейра проведут реванш 20 сентября на UFC 331

Второй бой армяно-российского бойца Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, сообщает Red Fury MMA.

По данным источника, на кону в этом поединке будет стоять титул BMF, которым сейчас владеет бразилец.

Первый поединок между этими спортсменами прошел в апреле 2025 года на турнире UFC 314 и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

В ноябре 2025-го Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом на турнире серии UFC Fight Night в Дохе (Катар). После этого спортсмен боев не проводил.