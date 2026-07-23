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Источник: Царукян и Оливейра проведут реванш 20 сентября на UFC 331

Ана Горшкова
Корреспондент

Второй бой армяно-российского бойца Армана Царукяна и бразильца Чарльза Оливейры состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, сообщает Red Fury MMA.

По данным источника, на кону в этом поединке будет стоять титул BMF, которым сейчас владеет бразилец.

Первый поединок между этими спортсменами прошел в апреле 2025 года на турнире UFC 314 и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

В ноябре 2025-го Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом на турнире серии UFC Fight Night в Дохе (Катар). После этого спортсмен боев не проводил.

Арман Царукян.«Думал: забить его или задушить?» Царукян после боя — о победе над Хукером и встрече с Топурией
Источник: https://t.me/REDFURYFT/13602
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Арман Царукян
Чарльз Оливейра
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