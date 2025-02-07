Борщев пришел на битву взглядов с Ноланом в шапке Санта Клауса

Российский боец Владислав Борщев и австралиец Том Нолан провели битву взглядов перед поединком на турнире UFC 312.

На битву взглядов Боршев пришел в шапке Санта Клауса, на которой было написано «Слава Клаус».

Бой между Борщевым и Ноланом пройдет в ночь с 8 на 9 февраля на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 02.00 по московскому времени.

33-летний Борщев имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего Нолана рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.