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7 февраля 2025, 19:19

Двалишвили хочет провести бой с Яном и О`Мэлли

Руслан Минаев

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили хочет провести поединки с россиянином Петром Яном и американцем Шоном О`Мэлли.

«Мои планы совпадают с планами UFC. Я хочу реванш либо с Шоном О'Мэлли, либо с Петром Яном. Думаю, UFC желает того же. Мой следующий бой состоится в апреле или июне. Я готов показать хорошее выступление», — сказал грузин в интервью на YouTube-канале Southern Cross Combat.

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей 11 марта 2023 года в турнире UFC Fight Night 221. Также решением судей 34-летний грузин победил О`Мэлли 14 сентября 2024 года в турнире UFC 306.

В последнем бою Двалишвили решением судей победил россиянина Умара Нурмагомедова в турнире UFC 311 18 января 2025 года.

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Мераб Двалишвили
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