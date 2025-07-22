Экс-бойца UFC Аскрена выписали из больницы спустя три недели после пересадки легких

Бывшего бойца UFC Бена Аскрена выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил в соцсети.

8 июня стало известно, что Аскрена госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. 30 июня он перенес операцию по трансплантации легких.

На счету 41-летнего американца 19 побед в ММА при 2 поражениях, еще 1 бой признан несостоявшимся. 26 октября 2019 года он завершил карьеру после поражения от Демиана Майи на турнире UFC Fight Night 162.