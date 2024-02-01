Чейл Соннен: «Я против того, чтобы победитель боя Оливейра — Царукян дрался с Махачевым»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) должен драться с чемпионом легкого дивизиона Исламом Махачевым (25-1).

«Джастин Гейджи не просто обладатель титула BMF, но еще и претендент номер один на титул чемпиона в легком весе. Поговаривают, что победитель боя между Чарльзом Оливейрой и Арманом Царукяном встретится с Исламом Махачевым, но я категорически против этого. Я уверен, что Гейджи — претендент номер один и ему лишь надо разобраться с Максом Холлоуэем. Если Макс победит его, то убьет одним выстрелом двух зайцев — станет обладателем титула BMF и претендентом на титул в легком весе», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Гейджи подерется с Максом Холлоуэем (24-7) за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.