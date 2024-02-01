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1 февраля, 10:59

Чейл Соннен дал прогноз на бой Гейджи и Холлоуэея

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен дал понять, что он ставит на обладателя титула BMF Джастина Гейджи (25-4) в бою с экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем (24-7).

«Максу не нравится выступать в легком весе. Он поднялся в легкий вес для боя с Дастином Порье и был побежден на ногах, на собственной территории. Эти парни стояли на ногах, и Макс доказал, что он очень жесткий, он шел вперед, но не мог нащупать свой ритм. Дастин переигрывал его весь бой. Как только объявили о его бое с Джастином Гейджи, я сказал: «Гейджи — слишком большой, слишком сильный, слишком жесткий, и при этом он комфортно себя чувствует в легком весе».
Гейджи — совсем другой тип бойца на ногах, нежели Порье. Руки и бокс Порье недооценены, но Гейджи — выносливый, жесткий, настоящий трудяга, а это уже совсем другое. Нас ждет действительно интересный поединок», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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