Магомед Анкалаев обещает нокаутировать Алекса Перейру и Джамала Хилла

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) вспомнил свои слова, сказанные в декабре 2023-го, что его следующий бой [реванш с Джонни Уокером] закончится досрочно.

«Помните это, парни, я держу свое слово. Мой следующий бой закончится нокаутом до второго раунда. Для боя с чемпионом или Джамалом [Хиллом] мне не нужно использовать борьбу. У обоих слабая челюсть», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.