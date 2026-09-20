Арман Царукян — Маурисио Руффи: началась прямая трансляция боя UFC

Началась прямая трансляция соглавного боя UFC 331 между Арманом Царукяном и Маурисио Руффи. Поединок в легком весе рассчитан на 5 раундов. Турнир по смешанным единоборствам проходит на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В прямом эфире трансляцию соглавного боя UFC 331 можно смотреть на телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

В активе 29-летнего Царукяна в смешанных единоборствах — 23 победы и три поражения. Рост бойца — 170 см, размах рук — 184 см. Последний бой Арман провел 22 ноября 2025 года. На UFC в Катаре он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде.

30-летний Руффи имеет профессиональный рекорд 14-2. Рост бразильца — 180 см, размах рук — 191 см. Последний бой Маурисио провел 14 июня 2026-го. На UFC в Белом доме он нокаутировал Майкла Чендлера в первом раунде.