Кормье: «Махачев должен провести следующий бой с Конором Макгрегором»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что бой чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) и экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) — это самый денежный бой в UFC.

«Я думаю, что Ислам должен провести следующий бой с Конором Макгрегором, — сказал Кормье в программе DC & RC. — Он готов. Это самый большой денежный бой, который может сделать UFC, так почему бы и нет? У нас есть Ислам Махачев, который выглядит как парень, который будет доминирующим чемпионом. Для того чтобы доминирующий чемпион вышел на уровень суперзвезды, нужна рапира. Нужен человек, который сможет его поднять. Парень, который может поднять его на этот уровень, — это Конор Макгрегор».

Махачев в реванше c Александром Волкановски (26-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.