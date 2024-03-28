Рузибоев рассказал, как выиграл автомобиль благодаря победе над Артемом Резниковым

Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев вспомнил поединок против казахстанца Артема Резникова. Бой состоялся в 2017 году в Алма-Ате и завершился победой Рузибоева остановкой врачей из-за рассечения у Резникова.

— В день, когда я дрался с Артемом, был Гран-при, — сказал Рузибоев «СЭ». — Когда поставили на главный приз машину. В тот день в течение часа я дрался три раза. После боя он сказал, что у него была травма, а потом у нас должен был состояться реванш через год. Но тогда у меня была травма, и на этом мы остановились.

— А что за машина была?

— Ну, Lada Granta...

— Продал ее потом?

— Мы там же продали эту машину.

В ночь на 31 марта в Нью-Джерси состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого Нурсултон Рузибоев проведет поединок против Седрика Дюма. Ранее Рузибоев (33-8-2 в ММА) дебютировал в UFC с победы над Брунно Феррейрой нокаутом в первом раунде.