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Джон Кастаньеда — Марк Вологдин: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Джон Кастаньеда и Марк Вологдин проведут поединок на турнире UFC Fight Night в Канаде 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Американец Джон Кастаньеда и россиянин Марк Вологдин проведут бой в предварительном карде турнира UFC Fight Night 273. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) в ночь на воскресенье, 19 апреля.

ММА UFC: Кастанеда — Вологдин

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени. Бой Кастаньеды и Вологдина начнется около 1.00 мск. Главный кард ожидается в 3.00 мск.

34-летний Кастаньеда в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел 8 поражения. В предыдущем бою американец уступил соотечественнику Крису Гутьерресу раздельным решением судей в рамках UFC on ESPN 66 26 апреля 2025 года в Канзас-Сити (США).

25-летний Вологдин имеет рекорд в 12 побед, 4 поражения и 1 ничью. Этот поединок станет для Марка дебютом в промоушене. Предыдущим соперником россиянина был эквадорец Хуан Мартинетти, которого Марк победил единогласным решением судей в претендетской серии Даны Уайта 7 октября 2025 года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Виннипеге в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 3.00 мск).

Результаты боя Кастаньеда — Вологдин и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

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Марк Вологдин
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