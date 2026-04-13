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Гилберт Бернс — Майк Мэлотт: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Гилберт Бернс и Майк Мэлотт проведут поединок на турнире UFC Fight Night в Канаде 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Бразилец Гилберт Бернс и канадец Майк Мэлотт проведут бой в главном событии турнира UFC Fight Night 273. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) в ночь на воскресенье, 19 апреля.

ММА UFC: Бернс — Мэлотт

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 3.00 мск. Бой Бернса и Мэлотта начнется около 5.30 мск.

39-летний Бернс в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел 9 поражений. В предыдущем бою бразилец уступил эквадорцу Майклу Моралесу техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) 17 мая 2025 года.

34-летний Мэлотт имеет рекорд в 13 побед, 2 поражения и 1 ничью. Предыдущим соперником канадца был американец Кевин Холланд, которого Майк победил единогласным решением судей в рамках UFC Fight Night в Ванкувере (Канада) 18 октября 2025 года.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Виннипеге в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайта «Матч ТВ» (начало прямого эфира в 3.00 мск).

Результаты боя Бернс — Мэлотт и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.

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Гилберт Бернс
Майк Мэлотт
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