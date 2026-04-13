Мелисса Кроден — Дарья Железнякова: когда бой UFC, где смотреть трансляцию

Мелисса Кроден и Дарья Железнякова проведут поединок на турнире UFC Fight Night в Канаде 19 апреля

Канадка Мелисса Кроден и россиянка Дарья Железнякова проведут бой в предварительном карде турнира UFC Fight Night 273. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) в ночь на воскресенье, 19 апреля.

ММА UFC: Кроден — Железнякова

Турнир начнется с прелимов в 00.00 по московскому времени. Бой Кроден и Железняковой начнется около 2.00 мск. Главный кард ожидается в 3.00 мск.

35-летняя Кроден в профессиональной карьере одержала 7 побед и потерпеаа 3 поражения. В предыдущем бою в промоушене канадка уступила единогласным решением судей бразильскому бойцу Луане Сантос в рамках UFC on ESPN 73 13 декабря 2025 года в Лас-Вегасе (США).

30-летняя Железнякова (10-2) не выступала с 21 июня 2025 года, когда в рамках UFC on ABC в Баку (Азербайджан) победила англичанку Мелиссу Диксон единогласным решением судей.

Трансляцию турнира UFC Fight Night в Виннипеге в полном объеме покажут телеканал «Матч Боец» и официальная платформа UFC Fight Pass (на платной основе). Бои основного карда будут доступны на телеканале и сайте «Матч ТВ» (начало прямого эфира — в 3.00 мск).

Результаты боя Кроден — Железнякова и других поединков изучайте в нашем матч-центре и ленте новостей раздела UFC.